Solo 20% de cobertura en mamografías: Urgente llamado a fortalecer estrategia nacional de tamizaje de cáncer de mama

La senadora María José Gatica (RN) llamó a fortalecer con urgencia la estrategia nacional de tamizaje de cáncer de mama, luego de conocer informes de la Biblioteca del Congreso Nacional que evidencian una baja cobertura de mamografías en el sistema público de salud.

La parlamentaria advirtió que durante 2024 la cobertura efectiva alcanzó solo al 20,2% de las mujeres entre 50 y 69 años, muy por debajo del estándar esperable para una política preventiva eficaz.

Gatica, quien el año pasado fue diagnosticada con cáncer de mama, recalcó que el diagnóstico precoz puede marcar una diferencia decisiva en la vida de las mujeres y sus familias.

“Un 20% claramente es poco. Si queremos avanzar en diagnóstico oportuno y salvar vidas, debemos fortalecer la estrategia de tamizaje en Chile. El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en mujeres y la detección precoz es una de las herramientas más efectivas para reducir mortalidad”, señaló.

La legisladora advirtió que los informes también muestran brechas relevantes entre regiones y grupos etarios, además de un bajo acceso al examen en mujeres mayores de 70 años, pese a que el riesgo aumenta con la edad.

Asimismo, indicó que las principales razones para no realizarse la mamografía no son económicas, sino la falta de tiempo, el olvido o la percepción errónea de no necesitar el examen.

En ese contexto, pidió reforzar la cobertura territorial, ampliar horarios, fortalecer el seguimiento desde la atención primaria y abrir la discusión sobre una eventual rebaja en la edad de acceso al tamizaje.

“No podemos normalizar que existan barreras para un examen preventivo tan importante. La prevención debe ser una prioridad nacional real y permanente”, concluyó.

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