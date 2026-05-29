Declaran Preemergencia Ambiental para este sábado en la región Metropolitana por malas condiciones de ventilación

La Delegación Presidencial Regional, en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente de la región Metropolitana, decretó Preemergencia Ambiental para este sábado 30 de mayo.

La medida se adoptó debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y de ventilación en la cuenca de Santiago, las cuales se proyectan como "malas o críticas" durante las primeras horas, con temperaturas previstas estarán entre los 5°C y 25°C.

RESTRICCIÓN VEHICULAR

Como es un episodio de Preemergencia, los dígitos y calendarios de restricción vehicular se modifican y aumentan entre las 07:30 y las 21:00 horas:

Vehículos SIN Sello Verde (anteriores a 2002):

Al interior del Anillo Américo Vespucio: Tienen restricción todos los dígitos (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9).

Fuera del Anillo Américo Vespucio (en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto): Restricción para los dígitos 6-7-8-9-0-1.

Transporte de Carga (incluye camionetas):

Con Sello Verde: Restricción al interior del Anillo Américo Vespucio para los dígitos 6 y 7 entre las 10:00 a 18:00 horas.

Sin Sello Verde: Restricción al interior del Anillo Américo Vespucio para los dígitos 6-7-8-9 entre las 10:00 a 18:00 horas.

Buses de transporte privado, interurbanos y rurales:

Sin Sello Verde: Restricción en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 6-7-8-9-0-1 durante las 10:00 a 16:00 horas.

MEDIDAS OBLIGATORIAS

Calefacción suspendida: Queda estrictamente prohibido el uso de calefactores a leña, incluidos los que funcionan con pellet, en toda la Región Metropolitana.

Educación Física en colegios: Se entrega la sugerencia de modificar y/o suspender las clases de Educación Física en los establecimientos educacionales.

Industrias: Paralización de las fuentes estacionarias de carácter industrial que no cumplan con las metas anuales de reducción de emisiones.

Limpieza de calles: Se reforzará el plan de aspirado y lavado de calles en las distintas comunas de la capital.

Carabineros y los equipos de la Seremi de Salud e Transportes intensificarán las fiscalizaciones en las calles y hogares para garantizar el cumplimiento de la norma.

PURANOTICIA