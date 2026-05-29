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Voraz incendio consume el Frigorífico Friofort en la ruta 5 en Buin: vecinos están siendo evacuados

Voraz incendio consume el Frigorífico Friofort en la ruta 5 en Buin: vecinos están siendo evacuados

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Debido a la magnitud de la emergencia, se registra peligro de propagación hacia viviendas aledañas.

Voraz incendio consume el Frigorífico Friofort en la ruta 5 en Buin: vecinos están siendo evacuados
Viernes 29 de mayo de 2026 23:10
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Un gigantesco incendio afecta la noche de este viernes al Frigorífico Friofort en la comuna de Buin, región Metropolitana.

Bomberos declaró alarma general por el siniestro de proporciones en la ruta 5 Sur y la avenida Alberto Krumm.

Debido a la magnitud de la emergencia, se registra peligro de propagación hacia viviendas aledañas.

En el lugar trabajan voluntarios de al menos 10 compañías de Bomberos de Buin, Ñuñoa, La Granja, Melipilla, Puente Alto y San Bernardo, entre otras comunas.

Vecinos están siendo evacuados debido a la presencia de 17 mil litros de amoníaco almacenados en el recinto.

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