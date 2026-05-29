«Activa el modo seguro»: UDI entrega al ministro Arrau plan para combatir el crimen organizado y recuperar los barrios

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, acompañado por la jefa de bancada de diputados, Flor Weisse; el parlamentario de la comisión de seguridad del gremialismo en el Congreso Nacional, Jaime Coloma, la alcaldesa Carol Bown y la encargada de concejales, Ivette Cheyre; entregaron al ministro de Seguridad, Martín Arrau, el documento «Activa el modo seguro» que contiene propuestas para combatir el crimen organizado y recuperar los barrios para las familias de Chile.

Coloma dijo que “reconocemos el esfuerzo que el Gobierno ha realizado para poner la seguridad en el centro de la agenda y no ha sido fácil: heredamos un país con cifras récord de homicidios, narcotráfico instalado en poblaciones y un sistema de justicia que muchas veces libera a quienes detenemos con esfuerzo. Por eso, más que críticas destructivas, lo que hoy proponemos busca afinar, acelerar y profundizar el actual Plan de Seguridad. La UDI no va a quedarse de brazos cruzados y presentamos este paquete de medidas, para que el Ministerio de Seguridad pueda decir con orgullo, a fin de año, que Chile comenzó a recuperar el control y para ellos planteamos 4 ejes y 10 iniciativas”.

Recuperar el control territorial, convertir detenciones en sentencias, cortar el reclutamiento criminal y alineamiento con el Plan de Seguridad MINSEG, son los puntos centrales.

Por su parte, Weisse señaló que “esta es una urgencia y está enfocado principalmente a recuperar todos los espacios del territorio que el Estado derecho estén todos los lugares y eso significa respaldar y fortalecer las policías. La introducción de gendarmería también el control fronterizo el control a través de aduanas que hoy día es muy muy importante el ingreso de lo que es narcotráfico, a través de los puertos, es muy relevante. También lo que es materia judicial como poder más hacer más eficiente y garantizado para las víctimas los resultados y finalmente hay en las sentencias que hoy día sean acorde a la gravedad de los hechos”.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, sostuvo que “hemos propuesto que es urgente crear un nuevo delito para enfrentar la ocupación reiterada del espacio público, a través de los “rucos”, ya que estamos frente a un problema a nivel nacional. Hoy los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno”.

“Activa el modo seguro, eso es lo que la UDI espera que hagamos como Gobierno y por ello le hemos pedido recuperar el control territorial, a través del refuerzo policial focalizado aumentando la dotación de Carabineros en 10 mil efectivos en 24 meses y priorizando las 30 comunas con mayor tasa de homicidios y que reincorporemos al personal jubilado en tareas de inteligencia, análisis criminal y orden público”, enfatizó la concejal Ivette Cheyre.

El diputado de la de la comisión de Seguridad; Jaime Coloma, agregó, “hasta ayer trabajamos de manera transversal con diputados de distintos sectores para avanzar en 25 proyectos prioritarios en materia de seguridad. Creemos que no solo hay que enfrentar el ingreso irregular vinculado al delito, sino también fortalecer la seguridad penitenciaria. Hoy muchas cárceles terminan siendo escuelas del crimen, por lo que es urgente fortalecer a Gendarmería y avanzar en recintos más seguros”.

PURANOTICIA