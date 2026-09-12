Solicitan crear una política de Estado tras incendio que dejó 16 fallecidos en hogar de adultos mayores de Pitrufquén

El senador por La Araucanía Miguel Becker (RN) lamentó profundamente el incendio registrado en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) “El Edén” de la comuna de Pitrufquén, que dejó 16 adultos mayores fallecidos y otras 10 personas evacuadas con lesiones.

Ante esta tragedia, el senador Becker manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad existentes en algunos centros destinados a atender a personas mayores y llamó a enfrentar esta situación como una política de Estado.

"Esta situación de los centros de adultos mayores informales Eleam u otros nombres que reciben, es una situación grave que se vive a nivel nacional y en todas las comunas de Chile", dijo.

"Esto debemos tomarlo como Estado, es indispensable tener espacios para nuestros adultos mayores, pero que tengan las medidas de seguridad necesarias. Hoy día es imposible pensar en cerrar todos estos centros que están atendiendo a los adultos mayores en alguna forma", añadió.

El parlamentario sostuvo que la tragedia debe generar una reflexión respecto de las condiciones en que funcionan los establecimientos que reciben y cuidan a adultos mayores, especialmente en materia de prevención de incendios, evacuación y medidas de seguridad.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, en el recinto había 26 personas al momento del incendio. Diez lograron ser evacuadas y fueron trasladadas al Hospital de Pitrufquén, mientras que la Fiscalía confirmó 16 víctimas fatales.

Becker planteó que el Estado debe abordar con fuerza la situación de estos establecimientos, buscando garantizar que los adultos mayores puedan contar con espacios de atención adecuados, pero también con las condiciones de seguridad necesarias para proteger sus vidas.

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