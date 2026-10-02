Detienen a siete venezolanos por secuestro ocurrido en San Ramón: se incautó una pistola, $7 millones en dinero en efectivo y droga

Personal del Departamento OS9 de Carabineros detuvo a siete personas adultas, seis hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana, por un secuestro ocurrido el miércoles 30 de septiembre de 2026.

En los domicilios de los detenidos, ubicados en calle Crisantemos y Alonso de Ercilla, en la comuna de San Ramón se incautó una pistola adaptada para el disparo, con un cartucho en su cargador calibre 9 mm, además de $7.000.000 en dinero en efectivo y droga.

En cuanto al secuestro, el 30 de septiembre, dos hombres denunciaron que se encontraban al interior de un domicilio ubicado en calle Negreiro, junto al propietario de la vivienda.

Según su testimonio, cinco individuos armados ingresaron al inmueble intimidando y agrediendo a las víctimas, golpeándolas en la cabeza con las empuñaduras de las armas de fuego, para posteriormente sustraer las llaves de un automóvil.

Los individuos obligaron al propietario del inmueble a subir al vehículo contra su voluntad y huyeron del lugar con la víctima.

Mientras personal especializado del OS9 desarrollaba las diligencias investigativas para dar con el paradero del afectado, advirtieron que hasta uno de los inmuebles investigados llegó un vehículo, constatando que era la víctima del secuestro.

(Imagen: Carabineros)

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