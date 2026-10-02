Corte Suprema envía al Senado informe de proyecto de ley sobre trazabilidad de custodia y control de armas de fuego

La Corte Suprema envió al Senado su informe del proyecto de ley que modifica la Ley N° 17.798 sobre control de armas, con el objeto de fortalecer la trazabilidad, custodia y control de armas de fuego.

El asunto fue analizado en el Pleno del 14 de septiembre pasado y el documento fue enviado a la presidencia del Senado el 29 de septiembre.

En conclusión, a través del informe se analizó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley N° 17.798 sobre control de armas, contenido en el Boletín N° 18.335-02, el cual tiene por objetivo fortalecer la trazabilidad, custodia y control de las armas de fuego.

Para ello el proyecto "crea deberes de resguardo, custodia y trazabilidad de los elementos sujetos a control, establece nuevos delitos y circunstancias agravantes y establece para ellos la pena de comiso de bienes y su destino”, dice el informe.

Agrega: “El artículo 17 H que se propone incorporar a la Ley N° 17.798 establece la pena de comiso para los nuevos delitos que contempla el proyecto en estudio, además de introducir una nueva atribución judicial".

"Hay dos cuestiones que requieren algún grado de aclaración legislativa de este precepto".

La primera, es la "contradicción que se produciría al marginar de la pena de comiso a determinados elementos utilizados para cometer delitos, retornando a quien tiene derecho sobre ellos, cuando precisamente esos delitos suponen la inobservancia de las reglas de control de armas".

Y la segunda, "dice relación con mandatar al tribunal que defina qué hacer con las especies que caen en comiso, cuando la ley no le entrega ningún criterio".

Esto se estima "inconveniente por diversas razones ya detalladas, por lo que se estima que el proyecto debiera eliminar esta nueva atribución judicial o bien mandatar a la autoridad respectiva su intervención en el proceso penal para que solicite al tribunal qué destino deben seguir dichas especies”.

El informe cierra: “En todo caso, se previene que debe evaluarse la necesidad de aprovisionamiento de recursos que permitan al Poder Judicial asumir correctamente los nuevos retos que podría implicar este proyecto de ley”.

PURANOTICIA