Subsidio Unificado al Empleo registra más de 70 mil postulaciones en sus dos primeros días

Durante sus dos primeros días, el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) ha recibido más de 70 mil postulaciones. La iniciativa crea un sistema de subsidio de cargo fiscal destinado a promover el trabajo decente y el empleo formal, mediante incentivos a la participación y contratación de personas pertenecientes a grupos prioritarios del mercado laboral.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, señaló que "el Subsidio Unificado al Empleo es una respuesta del Gobierno de Chile. Es un programa permanente y ley de la República para grupos específicos en condición de vulnerabilidad del 40% Registro Social de Hogares y se suma a otros esfuerzos que estamos haciendo, como el Plan Chile Despega y el Subsidio a la Contratación, para llegar a un monto muy grande, de $1,3 billones, para generar más de 100 mil empleos".

Esta nueva subvención estatal contempla a personas de entre 18 y 24 años, mujeres de entre 25 y 54 años, hombres y mujeres mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad (PsD) inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

El director nacional (s) de Sence, Rodrigo Valdivia, mencionó que “ya estamos recibiendo las postulaciones a este subsidio que apoya al empleo, y que además de expandir el grupo de beneficiarios, integra un pilar de incentivo a la contratación, que es muy importante, lo que hace que podamos dinamizar el mundo del trabajo. Aquí se pone en operación una virtud de lo que significa una administración moderna del Estado. Este es un subsidio de fácil postulación para las personas y empleadores”.

Para acceder al SUE, los interesados deberán, entre otros requisitos, acreditar una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM) y registrar, en los 18 meses anteriores a la postulación, al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses de desempleo discontinuo. Además, deberán pertenecer al 40% más bajo del Registro Social de Hogares (RSH). Las PsD quedan exceptuadas de este requisito.

En el caso de empleadores, el aporte equivale a un porcentaje de la remuneración bruta de la persona contratada, con un monto que no podrá superar el 20% de un IMM. Su duración máxima será de 12 meses, extendiéndose a 15 meses en caso de personas con discapacidad o si el contratante es micro o pequeña empresa.

Para las personas trabajadoras dependientes, el aporte SUE contempla hasta un 20% de su remuneración bruta, por un periodo máximo de 12 meses, sujeto a los tramos de renta establecidos. El subsidio no podrá ser inferior al equivalente al 2,5% de un IMM.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, destacó que el SUE “es una política focalizada y eficiente, ya que llega a aquellos sectores de la población que más lo necesitan y que también tienen las mayores brechas, y esta puede ser una oportunidad para que estos sectores se puedan incorporar plenamente al mercado laboral·.

POSTULACIÓN AL SUE

Para postular a este beneficio, cualquiera de las partes de la relación laboral deberá ingresar a la Ventanilla Única Social, donde serán redirigidos a la postulación en el portal de Sence.

En el caso de las empresas, la solicitud se realizará respecto de la dupla empresa-trabajador. En tanto, si la postulación es efectuada por el trabajador, este corresponderá únicamente a su propio beneficio.

Los empleadores, deberán postular dentro de los tres meses siguientes al inicio de la relación laboral (siempre que no haya existido relación laboral con la persona durante los 12 meses previos).

(Imagen: Ministerio del Trabajo)

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