Solicitan a Frei declarar en investigación por presunta ayuda de su gobierno para que Pinochet evadiera la justicia británica

El expresidente Eduardo Frei fue citado a declarar en el marco de la investigación por la presunta ayuda de su gobierno para que Augusto Pinochet eludiera la justicia británica.

La representante de familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Karinna Fernández, ingresó la solicitud de diligencia el miércoles 5 de noviembre, donde se incluyó seis puntos con consultas al exmandatario.

La petición fue acogida una semana más tarde por la ministra en visita para causas de derechos humanos Paola Plaza, quien sumó más interrogantes al exjefe de Estado e instruyó a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones a citar a declarar a Frei.

Fernández pidió que el expresidente “aclare su conocimiento respecto de la elaboración de un informe de diez páginas, presuntamente gestado desde dependencias gubernamentales, que instruía a Augusto Pinochet a simular demencia y otros síntomas psicológicos para maximizar sus posibilidades de liberación por razones médicas”.

Además, se pidió consultar al exmandatario sobre el rol de Cristián Toloza, su exasesor, si “fue informado detalladamente de las gestiones que (…) realizó ante Jonathan Powell” y de la información que posea del documento de la Caravana de la Muerte.

Los otros puntos del cuestionario tienen relación con la estrategia empleada para el retorno de Pinochet, la coordinación con los estamentos militares para el caso y las presuntas gestiones de Frei con el presidente de la Corte Suprema para que "no hubiera problemas” con el desafuero de Pinochet.

La causa surge tras las declaraciones del exasesor de Frei al investigador británico Philippe Sands. En el libro de Sands, "Calle Londres 38", Toloza aseguró que participó de un grupo encabezado por el ministro del Interior de la época, Raúl Troncoso, que tenía por objetivo traer a Pinochet de vuelta a Chile.

Toloza mencionó que se elaboró un documento de 10 páginas para ayudar a Pinochet a fingir demencia. “Tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”, detalla el libro.

El dossier habría sido entregado al general Ricardo Izurieta antes que viajara a Londres para reunirse con Pinochet.

Por otro lado, Toloza afirmó que viajó a la capital británica con un documento reservado en el que Pinochet autorizaba la Operación Caravana de la Muerte. Con este escrito, intentó convencer al jefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, que Pinochet sería juzgado en Chile.

