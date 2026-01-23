Click acá para ir directamente al contenido
Socialismo Democrático y la DC confirman que la oposición se dividirá en más de un bloque durante el gobierno de Kast

Luego del cónclave que excluyó al PC y al FA, los partidos reunidos señalaron que “seremos oposición al nuevo Gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones".

Viernes 23 de enero de 2026 21:42
El Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana se reunieron durante este viernes y llamaron al "trabajo coordinado de las distintas oposiciones”.

A través de una declaración pública, el Partido Socialista junto al Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, valoraron “profundamente el encuentro que hemos sostenido, un espacio de diálogo fraterno, reflexión política y compromiso con los desafíos que enfrenta nuestro país. Este intercambio reafirma nuestra convicción de que la democracia se fortalece con más participación, más debate de ideas y más unidad en la diversidad".

“Creemos indispensable avanzar con responsabilidad, sentido de urgencia y vocación transformadora, poniendo en el centro la justicia social, la igualdad, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, indicaron.

Y reafirmaron tras la cita que excluyó al Partido Comunista y al Frente Amplio, su “compromiso con un proyecto de cambios profundos y viables, construidos desde la democracia, el diálogo social y el fortalecimiento del Estado, siempre al servicio de las mayorías y del desarrollo equitativo de Chile”.

Finalmente, señalaron que “seremos oposición al nuevo Gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile".

