Amplían detención de acusado por abandonar cadáver en las afueras de la casa de alcaldesa Delfino

El Ministerio Público resolvió ampliar por tres días la detención del hombre acusado de abandonar un cadáver en las afueras de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

La víctima, una mujer de 26 años, fue hallada dentro de una caja dejada frente al domicilio de la autoridad comunal, hecho que aún se investiga para determinar si corresponde a una amenaza o a una coincidencia.

El imputado, de 52 años, fue arrestado en su vivienda y enfrentó una primera audiencia este martes. La próxima sesión quedó fijada para este viernes al mediodía.

Según explicó la fiscal Camila Parra, de la Fiscalía ECOH, la extensión del plazo fue solicitada por el tribunal al Ministerio Público “debido a que hay diligencias pendientes que deben ser esclarecidas”.

La persecutora precisó que se indaga un delito de homicidio y la eventual participación de más personas. “Se van a desarrollar diligencias de investigación durante este periodo de tres días y se va a realizar la audiencia el día viernes a las 12:00 horas aproximadamente”, comentó.

PURANOTICIA