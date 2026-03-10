Senador Lagos Weber plantea que si Kast apoya la candidatura de Bachelet a la ONU "podría crecer como estadista"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aseguró que sería favorable para José Antonio Kast apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

El parlamentario aseguró que, de hacerlo, el Presidente electo mejoraría su imagen pública y quedaría como un estadista.

“Si Kast apoya activamente a Bachelet, podría crecer como estadista. Me resultaría difícil de entender que un gobierno chileno no respalde a una exmandataria con trayectoria internacional”, aseguró en entrevista con radio Pauta.

En opinión del parlamentario, “un apoyo a Bachelet permitiría proyectar una señal de política de Estado y reforzaría la imagen internacional de Chile”.

Consultado por su valoración del Gobierno de Boric, Lagos Weber respondió que “pese a las dificultades, la evaluación del actual gobierno es favorable. Me quedo con algo más positivo que negativo”.

El senador reconoció que “el oficialismo tuvo dificultades para interpretar las preocupaciones ciudadanas, en especial en materia de seguridad. La única verdad es la realidad y la realidad es que la delincuencia es un dato”, afirmó.

Añadió que parte de la izquierda “tardó en asumir la centralidad del problema de seguridad, esa percepción quedó instalada en la ciudadanía y resultó difícil revertirla, pese a los cambios posteriores en la agenda legislativa”.

En la entrevista se le consultó, además, sobre el socialismo democrático a lo que respondió que “pasó de competir en primera vuelta presidencial a formar parte del gobierno tras la segunda vuelta y fue clave para sostener la administración”.

Para Lagos Weber el socialismo democrático “fue la quilla del gobierno, especialmente después de la derrota del plebiscito constitucional”.

Sobre el diagnóstico del país que plantea la derecha, cuestionó la idea de que Chile enfrente una situación de emergencia. “Alguien puede venderme que estamos en emergencia, pero yo la verdad no vi la emergencia”, señaló. El senador mencionó cifras de empleo, inversión y estabilidad fiscal para respaldar su postura.

Lagos Weber dejará el Senado tras más de una década como representante de la región de Valparaíso. Sobre su futuro inmediato, adelantó que tomará distancia de la primera línea política.

“Voy a dar un paso atrás en materia de política, de estar en la primera línea. Pretendo enfocarme en temas medioambientales, en particular en la protección de los océanos y las áreas marinas protegidas”, mencionó.

Aun así, aseguró que “seguiré atento al escenario político y al desarrollo del progresismo en la oposición durante los próximos años”.

