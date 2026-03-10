Emiten aviso de marejadas desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del Suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de este jueves 12 hasta el sábado 14 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca explicó que, "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día jueves 12 de marzo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

Agregó que "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 19:00 y 22:00 horas como marea primaria y entre las 07:00 y 10:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al sexto aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

PURANOTICIA