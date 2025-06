Socialismo Democrático se resta de comité político del oficialismo por tensión entre Winter y Tohá

El Socialismo Democrático suspendió su participación en la reunión de coordinación entre el comité político y los presidentes de partidos del oficialismo en medio de la escalada en las críticas desde el comando del abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, a la campaña de Carolina Tohá por el rol de la ex-concertación en los años que fueron gobierno.

Según consignó La Tercera, la ausencia de los timoneles del PS, PPD, PR y Liberales de esa cita en La Moneda, fijada para las 11:30 horas de este lunes, había sido solicitada inicialmente por el timonel radical, Leonardo Cubillos, luego que en la franja de Winter se utilizaran imágenes de archivo del exdiputado y expresidente del PR Patricio Tombolini.

Pese a que el candidato del FA se comprometió a sacar esa parte de su franja televisiva, las críticas e interpelaciones desde su comando a sus aliados del Socialismo Democrático han incrementado en los últimos días.

Por lo mismo, a la queja de los radicales se terminaron plegando los timoneles del PS, Paulina Vodanovic, y del PPD, Jaime Quintana, quienes el domingo ratificaron que no asistirían a la reunión.

“Estas primarias han tenido algo bueno, que es que se han ido diferenciando los proyectos políticos. Pero vean ustedes lo que ha pasado esta semana con el Frente Amplio, con la franja (...) De verdad que ha sido casi al nivel de grosería lo que ocurre (...) Es una pena, porque hemos tratado de trabajar estos años de gobierno, no ha sido fácil, con distintas visiones políticas, donde el Socialismo Democrático ha hecho un aporte importante y esperaríamos reciprocidad en el respeto al menos”, señaló la timonel del PS.

Vodanovic dijo que no cree que todo el Frente Amplio esté de acuerdo con el tono de la franja y de las críticas a sus aliados y apuntó a que esto se debería más que nada a la “desesperación en la que está cayendo el comando de Winter al ver la fuga de votos de sus partidarios”.

Además, los socialistas no creen que los afiches que aparecieron la semana pasada en las calles de Santiago, donde aparecían imágenes de destacadas figuras de la ex-Concertación con la frase: “Los rostros del pasado no resolverán los problemas que dejaron”, no tengan relación con la campaña de Winter.

Si bien, el candidato del FA tomó distancia de este hecho, las críticas de su comando al rol de la ex-concertación se han ido incrementando con el paso de los días.

Por otro lado, miembros de la mesa directiva del PPD señalan que el ambiente al interior del oficialismo se ha ido crispando cada vez más debido a la tensión entre las campañas de Winter y Tohá.

Esta situación, quedó el domingo en evidencia en medio de las continuas interpelaciones entre Winter y Tohá durante su participación en el primer debate televisivo de cara a las primarias, donde tuvieron un intercambio de palabra sobre el spot del abanderado del FA.

PURANOTICIA