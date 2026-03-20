Socavón en Renca: camión de 30 toneladas hunde la calzada y tensiona a empresas por filtración

A las 22 horas de este jueves fue rescatado el pesado camión que abrió un socavón en la comuna de Renca, Región Metropolitana, al detenerse en la esquina de avenida Ventisquero para doblar hacia José Miguel Infante.

El pavimento cedió ante las 30 toneladas del camión proveniente de Argentina con un cargamento de y se abrió un forado de cuatro metros de profundidad en la calzada. La Municipalidad de Renca culpó a una cámara con filtración de agua.

En un comunicado, la municipalidad señaló que el 2 de marzo reportó esta situación a Aguas Andinas y al día siguiente la empresa informó que se trata de un colector privado que no pertenece a su red.

Luego, la municipalidad tomó contacto con las ocho empresas responsables de la mantención del colector privado para solicitar de manera urgente una visita inspectiva y la reparación de los daños.

Asimismo, solicitaron a Aguas Andinas “acordonar el lugar como medida preventiva, e instalar señalética y barreras de seguridad adecuadas” de manera provisoria. Sin embargo, esta señalética fue arrancada por otro camión antes del incidente del socavón.

Tras el incidente, Renca ofició “a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que individualicen a las empresas responsables y fiscalicen de manera urgente para determinar las responsabilidades del caso”.

Además, la municipalidad citó “a las empresas responsables para exigirles una solución definitiva y se tomarán las medidas legales y administrativas para asegurar las reparaciones e indemnizaciones correspondientes”.

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