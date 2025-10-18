Sobrevivientes del helicóptero están fuera de riesgo vital: Ministra de Defensa los visitó

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, visitó este sábado en el Hospital Clínico de la FACH a los tres sobrevivientes de la caída del helicóptero Black Hawk en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.

Delpiano señaló que “he tenido la oportunidad de saludar a las familias de las personas hospitalizadas, ellos se encuentran bastante más tranquilos, se los ve con un ánimo positivo, y eso es muy importante”.

En cuanto a la investigación del accidente, indicó que “hay dos líneas que están trabajándose, una es un sumario interno, pero también hay un sumario establecido por la justicia militar para ver qué pudo suceder exactamente con un helicóptero que estaba en buen funcionamiento”.

Acerca del traslado del capitán Sergio Hidalgo, fallecido en el accidente, explicó que “en este momento todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo a Santiago, esperamos que a final del día del sábado o domingo, podamos tener a la persona aquí”.

Sobre el estado de salud de los sobreviviente, el director del hospital, general Carlos Polanco, indicó que “afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital, con lesiones de mediana gravedad. En el momento están siendo evaluados y monitorizados, y esperamos poder en un tiempo más brindarles el alta”.

