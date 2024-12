Sobrevivientes de accidente en Lago Ranco indican que Expresidente Sebastián Piñera usaba cinturón

La exsecretaria general de la UDI acompañó a los alcaldes de la derecha que asumían este viernes sus cargos en los municipios de la región, y en un video confesó cómo se sentía tras las pasadas elecciones. “Mucha gente me dice “oh, me quedé con cola”, imagínense yo con la cola que me quedé, pero esto es parte de los procesos”, dijo. No descartó la opción senatorial en su futuro político.