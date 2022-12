Sobreseen definitivamente a carabinero que disparó a sujeto que lo amenazó con un bloque de cemento en El Monte

El Juzgado de Garantía de Talagante determinó el sobreseimiento definitivo del funcionario de Carabineros que le disparó a una persona que lo amenazó con un bloque de cemento en la comuna de El Monte, región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre, en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar en avenida Los Libertadores con pasaje Chungará. Allí, un hombre había quebrantado la medida cautelar de acercarse a su expajera, a la cual había agredido.

El individuo comenzó a increpar al personal policial lo que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. En determinado momento, tomó un bloque de cemento e hizo el gesto de lanzárselo a un uniformado, quien respondió disparándole en la pierna izquierda.

Aunque Fiscalía declaró al carabinero como imputado -identificado como el cabo Rodrigo Martínez- en primera instancia, luego aseguró cuadrarse con la postura de la defensa.

“Un carabinero, cuando está usando su arma de servicio, está obligado, hay un deber funcionario que le obliga. No es optativo para él mantener o restablecer el orden público… Un civil tiene opciones como repeler un ataque, o ponerse a salvo y no repeler un ataque. Carabineros no tiene esas opciones, debe actuar”, dijo el fiscal Heriberto Reyes.

En tanto, el defensor público Román Zelaya valoró que "toda esa actuación se enmarcan dentro de las facultades legales que tiene policía para detener a un sujeto que se resiste violentamente a esa detención y con mayor razón a disparar a aquel que atente contra la integridad física o la vida de un carabinero en los términos que justamente lo había hecho este sujeto".

"Nos parece que el reconocimiento del Tribunal y de la Fiscalía, que no se opuso a la solicitud de esta defensa, constituye un reconocimiento importante a la función de seguridad que debe cumplir Carabineros, a su obligación de detener sujetos que cometen delitos flagrantes y al uso racional, proporcional de sus armas de fuego cuando estos sean atacados", añadió.

