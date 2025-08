Matthei por tragedia en El Teniente: "Si hubiera ocurrido en una mina privada, la reacción del Gobierno sería exigir querella"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, donde fallecieron seis trabajadores tras un derrumbe.

En conversación con radio ADN, la exalcaldesa de Providencia apuntó a que "si esto hubiera ocurrido en una mina privada, probablemente la reacción del Gobierno hoy sería exigir querella, renuncia. Creo que es importante que tengamos siempre la misma reacción donde quiera que ocurran los accidentes”.

Asimismo, dijo que “hay que mirar bien qué es lo que ocasión este terrible accidente, si hubo una mala actuación por parte de alguien o fue azar”.

Por otro lado, sobre la campaña presidencial y su relación con José Antonio Kast, Matthei sostuvo que "uno empieza a mirar formas de hacer políticas que a mí por lo menos no me agradan, pero me pasa que yo básicamente lo que quiero es cómo sacamos a Chile adelante".

"Yo tengo la opción de seguir peleando contra otros candidatos o tengo la opción de tratar de elevar un poco la discusión y tratar de preocuparnos de los problemas que les afectan a los chilenos. Y yo he optado por lo segundo", añadió.

Y añadió que “estamos con un problema grave de narcotráfico y crimen organizado, que busca influir en la toma de decisiones de municipalidades, fiscalías, Fuerzas Armadas y, en general, del Gobierno. Penetran instituciones. Lo he dicho muchas veces: necesitamos estar unidos contra esa amenaza al Estado de Chile".

La abandera de Chile Vamos también comentó sobre la incorporación de Juan Sutil a su comando e indicó que “tiene una tremenda experiencia, pero que además muchas veces no se ha conocido su rol en articular”.

