Sobreseen a sujeto que confesó el homicidio de Mariana Sepúlveda por prescripción del delito

Pese a haber confesado ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda, el Séptimo Juzgado de Garantía sobreseyó la investigación contra Ghislain Jesús Quiroz Carrizo y se procederá a su liberación.

El domingo 6 de septiembre, el sujeto se acercó hasta una comisaría de Carabineros, donde confesó el crimen de a joven que desapareció el año 2008 en la comuna de Conchalí.

Tras esto, se activaron una serie de diligencias investigativas que terminaron en la imputación del delito.

Y durante este viernes se había determinado que Quiroz quedara en internación provisoria en un centro asistencial de Gendarmería, tras ser formalizado por homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal.

Sin embargo, la última decisión del tribunal se determinó tras establecer que el delito prescribió. Para ello, fue fundamental un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que establece que el acusado no salió del país durante este período.

Cabe señalar que la Fiscalía buscará apelar a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía, el cual basó su decisión de liberar a Quiroz Carrizo, en un informe de salidas del país elaborado por la PDI.

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