SNA entrega recomendaciones frente a ola de calor entre las regiones de Coquimbo y Ñuble

Ante la ola de calor pronosticada para esta semana entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) llamó a anticiparse a sus efectos, poniendo el foco en el cuidado de las personas, la producción y la prevención de incendios forestales.

En entrevista con radio Agricultura, el presidente de la SNA, Antonio Walker, señaló que “frente a temperaturas extremas, lo más importante es evaluar ajustes en las faenas, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores y reduciendo la exposición en los horarios de mayor calor”.

En ese sentido, indicó que, “cuando las condiciones lo ameriten, es recomendable suspender o reorganizar las labores, privilegiando esquemas como la ‘faena cero’”. En los casos en que las actividades deban continuar, se enfatizó la importancia de trabajar bajo sombra, asegurar hidratación permanente, utilizar protección personal y adecuar las jornadas laborales.

En relación con el riesgo de incendios forestales, Walker advirtió que “venimos de un invierno lluvioso, lo que ha generado una gran cantidad de vegetación seca que actúa como combustible y dado que hoy enfrentamos altas temperaturas, aumenta significativamente el riesgo de incendios”.

Asimismo, destacó que “la prevención requiere una coordinación efectiva entre distintos actores, como Conaf, Corma, Carabineros, la PDI, los gobiernos regionales, los municipios, las comunidades locales y también los ciudadanos que deben evitar cualquier acción de riesgo, especialmente en las zonas rurales”.

Finalmente, el presidente de la SNA hizo un llamado a la corresponsabilidad, señalando que “si se detectan conductas sospechosas o posibles intencionalidades, es ”.

