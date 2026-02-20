SML detalló las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

El Servicio Médico Legal (SML) informó el procedimiento que se encuentra realizando tras la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, que dejó a cuatro personas fallecidas.

A través de un comunicado, el SML comenzó expresando "su más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".

En esta línea, señalaron que por instrucción del Ministerio Público "se realizó el levantamiento de cuatro personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron trasladados a la sede del SML Región Metropolitana para la realización de los peritajes correspondientes, orientados a su identificación y a la determinación de la causa de muerte".

Además, la Fiscalía solicitó la cooperación de la Unidad de Casos Complejos para efectuar una revisión final del lugar del accidente.

“Para enfrentar esta emergencia, los equipos de Tanatología, Dactiloscopía, Casos Complejos, Laboratorio y Toma de Muestras se encuentran desarrollando las pericias con carácter prioritario. Del mismo modo, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) mantiene atención reforzada, con el fin de brindar apoyo oportuno a las familias afectadas”, indicaron.

La Dirección Regional se encuentra acompañando a los familiares y supervisando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Finalmente, el SML reafirmó "su compromiso con el trabajo técnico y coordinado con el Ministerio Público, resguardando en todo momento la dignidad de las personas fallecidas y el acompañamiento respetuoso a sus familias".

PURANOTICIA