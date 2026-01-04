Sistema RED supera los 686 millones de validaciones en 2025 y consolida recuperación del transporte público

El Sistema RED Movilidad cerró el año 2025 con un total de 686.139.302 validaciones en buses, lo que representa un incremento de 37,9% en comparación con 2022, según informó el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). La cifra confirma una recuperación sostenida del uso del transporte público en la Región Metropolitana.

El crecimiento ha sido progresivo durante los últimos años. En 2022 se registraron 497 millones de transacciones, cifra que aumentó a 588 millones en 2023 y alcanzó los 663 millones en 2024, hasta llegar al récord observado durante 2025, evidenciando una tendencia al alza constante.

Este aumento no se limita solo a los buses. Al considerar el sistema integrado completo —buses, Metro y tren Nos–Estación Central—, las validaciones superaron los 1.370 millones de transacciones en 2025. Por modo de transporte, los buses lideran ampliamente, seguidos por el Metro de Santiago con 662 millones y el tren Nos con 22 millones de viajes.

La directora del DTPM, Paola Tapia, atribuyó este desempeño a un enfoque sostenido en la calidad del servicio. Destacó la incorporación de buses de alto estándar, mayor extensión de líneas de Metro y una flota mayoritariamente eléctrica, que hoy alcanza el 59% del total en Santiago, ofreciendo mejores condiciones de viaje como aire acondicionado y wifi.

Actualmente, el sistema RED cuenta con 3.849 buses eléctricos, cifra que superará las 4.400 unidades en marzo, equivalente al 68% de la flota, posicionando a Santiago como la ciudad con más buses eléctricos del mundo fuera de China. A ello se suma un ahorro fiscal cercano a los $60 mil millones, el aumento de mujeres conductoras —2.323, un 12,63% del total—, y una significativa reducción de la evasión, que cayó a 36,5% en el primer semestre de 2025, gracias al Plan Antievasión.

PURANOTICIA