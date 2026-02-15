Sismo despierta a la Región de Tarapacá: epicentro cercano a Mina Collahuasi

La mañana de este domingo, a las 07:18 horas, se registró un temblor de magnitud 4,4 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 46 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, una zona caracterizada por su constante actividad sísmica.

El sismo presentó una profundidad de 119 kilómetros, lo que explica que, pese a su magnitud, haya sido percibido de manera leve a moderada en algunas localidades del norte del país.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, hasta el momento, no se reportan daños a personas, viviendas, infraestructura ni alteraciones de servicios básicos producto del evento.

Las autoridades indicaron que la situación continúa en monitoreo, recordando que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica a nivel mundial, por lo que se recomienda a la población mantener la calma y seguir información oficial ante este tipo de eventos.

PURANOTICIA