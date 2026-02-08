Sismo de magnitud 5,8 se registra en La Región de Tarapacá

Un temblor de mediana intensidad se registró durante la tarde de este domingo en la región de Tarapacá, generando percepción en distintas localidades del norte del país.

Según información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,8, dato que corresponde al tamaño del evento sísmico y a la cantidad de energía liberada en forma de ondas elásticas.

Desde el CSN explicaron que la magnitud y la intensidad de un sismo no son lo mismo. La magnitud es un valor único para cada evento y no varía, mientras que la intensidad mide los efectos del temblor en personas, estructuras y el terreno, los que pueden cambiar dependiendo de la ubicación.

En Chile, se utiliza el término terremoto cuando un sismo provoca daños estructurales, lo que corresponde a una intensidad igual o superior a grado VII en la Escala de Mercalli Modificada. Esta escala clasifica los efectos sísmicos en doce niveles de severidad, representados con números romanos.

La intensidad de un temblor no solo depende de su magnitud, sino también de factores como la distancia al epicentro, la geología local, el tipo de suelo y las características de las construcciones. Por ello, un mismo sismo puede presentar distintas intensidades en diversas zonas, las cuales suelen disminuir a medida que aumenta la distancia epicentral.

