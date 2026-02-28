Confirman brote de sarna noruega en Hospital Regional de Antofagasta

El Hospital Regional de Antofagasta confirmó un brote de sarna noruega, una forma altamente contagiosa de escabiosis, que afectó a una paciente hospitalizada y a 19 funcionarios de salud.

Según explicó la doctora Jocelyn Castillo, jefa de IAAS del recinto, el caso se originó en una mujer adulta mayor, postrada e inmunodeprimida, quien ingresó con lesiones cutáneas poco características de la enfermedad.

Tras su hospitalización, varios trabajadores comenzaron a presentar lesiones aisladas y pruriginosas, lo que motivó la evaluación dermatológica que confirmó el diagnóstico de sarna noruega.

La especialista precisó que se trata de una patología altamente contagiosa, pero subrayó que el caso se encontraba en aislamiento, lo que evitó la propagación dentro del recinto.

Las autoridades sanitarias descartaron la transmisión entre pacientes, enfatizando que no hubo diseminación hospitalaria gracias a los protocolos de control de infecciones.

Los 19 funcionarios afectados fueron identificados oportunamente, recibieron tratamiento y permanecen con licencia médica y aislamiento domiciliario como medida preventiva.

Desde el hospital recalcaron que la enfermedad es fácilmente tratable y erradicable, por lo que el brote se encuentra actualmente bajo control.

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró la importancia de mantener medidas de vigilancia y protocolos de aislamiento para evitar nuevos contagios en entornos hospitalarios.

