Dirección del Trabajo fija reglas para aplicar jornada de 42 horas desde 2026

La Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen para precisar la aplicación de la reducción de jornada a 42 horas semanales, etapa que forma parte del proceso gradual de la Ley de 40 Horas, vigente desde abril de 2024.

La normativa estableció una disminución progresiva de la jornada laboral: de 45 a 44 horas en 2024, a 42 horas en 2026 y finalmente a 40 horas en 2028, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

El dictamen, publicado el 24 de febrero, busca evitar interpretaciones dispares como las registradas en 2024, cuando algunas empresas aplicaron reducciones en minutos en lugar de ajustes efectivos en la jornada.

Según el documento, la reducción debe realizarse mediante acuerdo escrito entre empleador y trabajador. Sin embargo, si no existe consenso, se establece una regla obligatoria de aplicación.

Para jornadas distribuidas en cinco días, el empleador deberá disminuir una hora en tres días de la semana. En el caso de jornadas de seis días, se deberá reducir 50 minutos en tres días y 30 minutos adicionales en otro, siempre al término de la jornada.

El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, explicó que esta interpretación constituye una “regla única” destinada a asegurar el cumplimiento del nuevo límite de 42 horas efectivas.

No obstante, la exdirectora del Trabajo Lilia Jerez advirtió que el dictamen es una interpretación administrativa y puede ser revisado, señalando que podría generar nuevas incertidumbres en su aplicación.

En la misma línea, el exdirector Marcelo Albornoz cuestionó que la resolución fije una regla que no está expresamente en la ley, lo que reabre el debate sobre los alcances reales de la implementación de la jornada reducida.

