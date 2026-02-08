Siniestro movilizó a más de diez compañías de Bomberos en La Pintana

Un incendio de gran magnitud se registró la noche de este Sábado en dependencias de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile, ubicada en la comuna de La Pintana, movilizando a numerosas compañías de Bomberos para enfrentar la emergencia.

El siniestro generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana, lo que alertó a vecinos y transeúntes del sector. Al menos diez compañías de Bomberos trabajaron de manera simultánea en el lugar para controlar el avance de las llamas y evitar su propagación a otras áreas del recinto.

Desde Carabineros, el teniente Paulo Villagra informó que la facultad no mantenía personas en su interior, ya que la jornada laboral había finalizado cerca de las 14:00 horas. Sin embargo, se procedió igualmente a evacuar a personal con turnos nocturnos, como medida preventiva para resguardar la seguridad.

La autoridad policial precisó que no se registraron personas lesionadas, y que los daños corresponden exclusivamente a infraestructura, afectando a un laboratorio de aproximadamente 200 metros cuadrados.

Bomberos continúa trabajando en el control total del incendio y en la evaluación de los daños estructurales, mientras que las causas que originaron el siniestro serán materia de investigación en las próximas horas.

