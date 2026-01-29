Sindicato de Prodemu acusa "maltrato institucional" por "capricho y negligencia" de Irina Karamanos y ministra Orellana

El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) denunció que sufren “maltrato institucional”, lo que -según la agrupación- ha derivado en una precarización progresiva de su funcionamiento.

“El punto de quiebre de esta historia tiene nombre propio. El capricho de Irina Karamanos”, señalaron, motivo por el cual acusan que la eliminación de la Dirección Sociocultural de la Presidencia se realizó “sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición”.

Esa decisión, agregaron, provocó que “las fundaciones fueran repartidas como paquetes incómodos entre ministerios que no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas”.

Respecto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el sindicato sostuvo que “firmó un contrato que excluye derechos laborales emanados de contratos colectivos”, lo que -afirman- contradice las negociaciones ya cerradas con las organizaciones sindicales.

A ello se suma la advertencia de que “no existen los recursos para pagar los sueldos de enero”, hecho que calificaron como inédito en “35 años de historia institucional”.

La agrupación concluyó: “Esto no es desorden administrativo, es maltrato institucional. No es una falla técnica, es negligencia política grave. Dos nombres resumen este desastre: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño”.

Según T13, el Ministerio de la Mujer respondió que “el sindicato, en su legítima labor, observa algo que el Ministerio ha señalado: la dificultad de equiparar los beneficios laborales bajo el Código del Trabajo en fundaciones de origen público, pero normativa privada como Prodemu, versus las formas de incentivos y bonos del sector público”.

Esa dificultad, explicaron, motivó que “los convenios de colaboración se realicen bajo los estándares de la Ley de Presupuestos y del Estatuto Administrativo”.

Finalmente, la cartera aseguró que “la Fundación financia su personal con transferencias nominadas por Ley de Presupuestos y sus remuneraciones de enero no están en riesgo”, consecuencia de la estructura de financiamiento vigente.

