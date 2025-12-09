Sin público, frente a frente y con nueve bloques: así será el último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Este martes 9 de diciembre, a las 21:00 horas, en los estudios de TVN, se realizará el último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, antes de la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.

Este segundo cara a cara es organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) y será transmitido por La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13. La duración estimada del encuentro es de 2 horas y 40 minutos.

El debate contará con la participación de cinco periodistas, uno por cada canal involucrado: Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión).

El formato contempla nueve bloques temáticos, definidos por los departamentos de prensa de los canales en base a criterios periodísticos, estudios de opinión, contingencia e interés ciudadano. Estos temas son:

- Seguridad ciudadana y crimen organizado.

- Economía y costo de la vida.

- Convivencia social, cohesión e identidad.

- Gobernabilidad y política.

- Políticas sociales: pensiones y empleo.

- Políticas sociales: salud, vivienda y educación.

- Relaciones internacionales.

- Inmigración y control fronterizo.

- Corrupción, probidad y uso de los recursos públicos.

DESARROLLO

Cada bloque será conducido por un periodista distinto. Los candidatos dispondrán de 4 minutos por tema para responder, debatir e intercambiar visiones tanto entre ellos como con los moderadores.

El programa incluye además dos bloques de preguntas cruzadas, donde cada candidato podrá formular una pregunta a su contendor en un tiempo máximo de un minuto, seguido por un espacio de 3 minutos de intercambio directo. Al cierre, cada candidato contará con un minuto final.

Según el sorteo realizado el día viernes 5 de diciembre, José Antonio Kast abrirá el debate, la primera pregunta cruzada será realizada por Jara, la segunda por Kast, y el minuto final de cierre corresponderá a Jara.

SENTADOS FRENTE A FRENTE

El debate presenta una disposición especialmente diseñada para favorecer la conversación directa y la interpelación mutua. Ambos candidatos estarán sentados, cada uno en su propio mesón, y ubicados de manera que puedan enfrentarse visualmente de mejor forma.

Además, el debate se desarrollará sin público en el estudio y no estará permitido el uso de dispositivos electrónicos por parte de los candidatos; sólo podrán utilizar papel y lápiz.

Los debates organizados por Anatel se han consolidado como instancias de alto impacto en la conversación pública. El debate de primera vuelta registró 6,5 millones de personas conectadas, según datos de Kantar Ibope y los canales asociados, con un promedio de 2,5 millones de espectadores durante sus más de tres horas de transmisión.

El modelo chileno, reconocido por su carácter colaborativo y transmisión simultánea en todos los canales, continúa siendo observado a nivel internacional. Para esta edición, delegaciones de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Estados Unidos asistirán al país para conocer la experiencia en terreno.

