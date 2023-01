Sin dar declaraciones: Embajador de Argentina en Chile llegó a Cancillería tras ser citado por dichos sobre rechazo a Dominga

Sin dar declaraciones llegó este viernes a Cancillería el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. El diplomático fue citado a raíz de los reparos que emitió ante la determinación del Comité de Ministros de rechazar el polémico proyecto minero-portuario Dominga.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bielsa dijo este jueves que "este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado".

La declaración generó molestia en La Moneda, la cual fue dada a conocer por la canciller Antonia Urrejola a su par argentino, Santiago Caffiero.

Por ello, Bielsa fue citado al Ministerio de Relaciones Exteriores por el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig.

El embajador no respondió preguntas ante la prensa. "No voy a hacer ninguna declaración, se entiende. Aunque me pregunten, no voy a escuchar ninguna pregunta, no voy a contestar", indicó.

Ante la insistencia de la prensa, respondió visiblemente ofuscado: "¿Ustedes entienden que no es no? Entonces, déjenme caminar tranquilo. ¿Es difícil de entender?".

La situación ocurre ad portas de que el presidente Gabriel Boric y la canciller Urrejola viajen hasta Buenos Aires a una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a realizarse el próximo lunes 23 de enero.

