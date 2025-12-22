Simpertigue dice tras destitución por acusación constitucional que "me han hecho responsable de la crisis del Poder Judicial"

El Senado resolvió aprobar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el marco del llamado caso Muñeca Bielorrusa.

Tras conocerse el resultado, el ahora exjuez reaccionó con pesar: “Con el criterio, la manera o con lo que está ocurriendo hoy, para mí me parece muy lamentable”.

“Primero, me parece que es una decisión muy injusta. En segundo lugar, me han hecho resonsable de la crisis que vive el Poder Judicial”, aseguró.

Añadió que “yo esperaba, por último, si hubiese una decisión contraria, que hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que se entregaron por parte de la defensa”.

Consultado sobre si sentía vergüenza de dejar el cargo, respondió: “No. Yo he sido muy feliz en el Poder Judicial. Mi carrera la he conducido durante muchos años de forma honesta, no tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido del Poder Judicial”.

El ahora exministro insistió en que mantiene la tranquilidad: “A pesar de lo que ha ocurrido tengo la frente en alto. Los senadores dijeron que aquí no había corrupción y, por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo”.

También planteó que “si el Poder Judicial debe hacer una autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que sí se haga y se tomen las medidas correspondientes”.

Finalmente, al ser consultado por un eventual mea culpa, reconoció: “A mi edad parece absurdo, pero el mea culpa que tengo que hacer, es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debería haberme dado cuenta”.

La acusación constitucional presentada por los diputados oficialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardi se dividía en tres capítulos: el primero fue respaldado por unanimidad con 43 votos, el segundo rechazado con 18 votos y 19 abstenciones, y el tercero aprobado por 33 votos a favor.

