Simce 2025 confirma recuperación educativa tras la pandemia: II medio alcanza niveles prepandemia

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, dieron a conocer los Resultados Educativos Simce 2025.

“Lejos del colapso, la educación chilena post pandemia está logrando mantener a más niños, niñas y jóvenes estudiando, ha fortalecido el marco normativo del nivel parvulario, ha fortalecido la educación pública y también ha fortalecido el desarrollo docente", destacó Cataldo.

El titular del Mineduc afirmó que "se han consolidado mejores resultados en aprendizaje y en protección de trayectorias educativas, posibilitando un mayor acceso a la educación superior de estudiantes de los quintiles más vulnerables, entre otros avances importantes”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación comentó que “por tercer año consecutivo, entregamos los resultados Simce e IDPS a inicio del año escolar, con el propósito de apoyar la toma de decisiones pedagógicas de los establecimientos educacionales. Los resultados del Simce 2025 muestran que el sistema educativo ha logrado recuperar los niveles de aprendizaje previos a la pandemia, especialmente en II medio”.

RESULTADOS

Según dio a conocer el Ministerio de Educación, tras una fuerte caída de los puntajes Simce del año 2022 –pospandemia– y una recuperación evidenciada en Simce 2023 y 2024, los resultados del 2025 dan cuenta de una estabilización en los procesos de mejora para 4° básico, sin variaciones significativas.

En tanto, en II medio se alcanzan los niveles prepandemia, manteniendo su trayectoria al alza. Asimismo, los resultados muestran que las brechas de género siguen una tendencia al alza en el nivel de 4° básico, en la asignatura de Matemática.

En 4° básico, las y los estudiantes alcanzan 276 puntos promedio en Lectura y 262 en Matemática, lo que representa una disminución de 2 puntos en ambas asignaturas respecto de 2024, que no son consideradas significativas.

En relación con la brecha entre hombres y mujeres, en Matemática los hombres alcanzan 269 puntos promedio, alcanzando 15 puntos de diferencia respecto a las mujeres (254 puntos promedio), mientras que en Lectura, se alcanza un promedio de 5 puntos de diferencia a favor de las mujeres (279 puntos promedio).

En 4° básico, los grupos socioeconómicos (GSE) no presentan cambios significativos; no obstante, la brecha entre GSE alto y bajo disminuye en ambas asignaturas.

En II medio, se mantiene una tendencia gradual al alza, alcanzando los valores prepandemia: 250 en Lenguaje y 263 en Matemática.

Respecto de la brecha de género, en Lectura y Matemática se acorta en un punto la diferencia entre las y los jóvenes, llegando a 8 puntos a favor de los hombres en Matemática (267 puntos en promedio); y 13 puntos en Lectura, a favor de las mujeres (257 puntos en promedio). Los resultados muestran aumentos en casi todos los GSE, aunque sin diferencias significativas.

El 2025 es la primera vez, después de la pandemia, que se evalúa a las y los estudiantes de 8° básico (quienes cursaban 3° básico el año 2020 y 4° básico el 2021).

Los estudiantes de ese nivel alcanzaron 238 puntos promedio en Lectura; 258 en Matemática; y 250 en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dando cuenta de una caída de 3 puntos en Lectura y 5 puntos en Matemática si se comparan los resultados con el año 2019. Se mantienen los puntajes en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

En cuanto a la brecha de género, en Matemática la caída se explica principalmente por la disminución en los resultados de las mujeres entre 2025 y 2019 (-7 puntos), ampliándose a 11 puntos a favor de los hombres. En Lectura, por su parte, se mantiene la brecha de 12 puntos a favor de las mujeres.

El ministro Cataldo sostuvo que “hoy podemos sostener, con apego a la evidencia, que durante nuestra gestión no solo recuperamos aprendizajes y protegimos trayectorias educativas, sino que también logramos avanzar de manera resiliente, incluso por sobre los niveles existentes antes de la crisis sanitaria".

FACTORES ASOCIADOS E INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Los factores asociados al aprendizaje, medidos a través de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, evidencian la importancia de aspectos como la gestión de la ansiedad académica, el vínculo entre docentes y estudiantes, y el uso pedagógico de los resultados educativos.

Los establecimientos que desarrollan estrategias para abordar la ansiedad académica pueden obtener hasta 23 puntos más en Matemática en 4° básico y 18 puntos más en II medio. Asimismo, se demostró que una relación positiva entre docentes y estudiantes puede asociarse hasta 13 puntos más en Lectura en 4° básico, mientras que el uso de los resultados Simce para orientar la mejora pedagógica también se vincula con mejores desempeños académicos.

En línea con ello, 83% de los docentes de II medio señala utilizar los resultados Simce para implementar mejoras en el ámbito académico.

En relación con los factores asociados, los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), muestran que los y las estudiantes reportan altos niveles de autoestima académica y percepción de apoyo por parte de sus docentes, así como una valoración positiva de los mecanismos que promueven los establecimientos para la resolución de conflictos y la convivencia escolar.

Entre los desafíos identificados para esta área, se encuentran: fortalecer la motivación e interés por el aprendizaje, promover una mayor participación estudiantil en la vida escolar y reforzar la cohesión entre pares para prevenir situaciones de violencia.

