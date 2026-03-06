Ejército informó que actividad en que murió cabo segundo, Carlos Palacios Muñoz, “no estuvo autorizada”

El Ejército de Chile comunicó la tarde de este viernes que la actividad en la que falleció el cabo segundo, Carlos Palacios Muñoz, en el sector La Laguna de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos en Punta Arenas, no estaba autorizada

En un comunicado, la institución se refirió a las detenciones del capitán Felipe Oliva y el sargento segundo Leonardo Vallejos a raíz de las diligencias investigativas efectuadas por la Fiscalía Militar de Punta Arenas.

Según la institución, los uniformados son investigados por su presunta responsabilidad en la ejecución de la actividad física que derivó en el fallecimiento del cabo.

“Es importante recalcar que esta actividad no estuvo autorizada por los mandos de la 4° Brigada, razón por la cual se está sustanciando una investigación sumaria administrativa tendiente a esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos", precisaron.

Asimismo, puntualizaron que la “institución se encuentra comprometida con el pronto esclarecimiento de este lamentable suceso y colaborando de manera activa con las autoridades competentes, para establecer las responsabilidades y medidas disciplinarias que correspondan”.

“Junto con rechazar categóricamente cualquier conducta que pudiera ser contraria a las leyes y normativa vigente, la 4° Brigada Acorazada Chorrillos reitera sus condolencias a la familia ante esta irreparable pérdida", cerraron.

PURANOTICIA