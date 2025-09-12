SII se querella contra el diputado Joaquín Lavín por presuntos delitos tributarios

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León, acusándolo de cometer presuntos delitos tributarios. El escrito de 42 páginas, presentado ante los tribunales, detalla que el parlamentario habría usado boletas y facturas falsas para justificar gastos ante el Congreso, obteniendo pagos de fondos públicos de manera fraudulenta a través de sus asignaciones parlamentarias.

La acción judicial del SII apunta a dos delitos específicos. El primero es la "facilitación de documentación tributaria falsa", a través de boletas y facturas emitidas por las empresas de Juan Silva y por la intermediación de Arnaldo Domínguez. Según la querella, entre 2017 y 2022, se emitieron 34 facturas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron.

El segundo ilícito imputado es haber efectuado "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas". La acusación sostiene que, entre 2018 y 2024, Lavín presentó declaraciones de impuestos a la renta que subdeclararon los ingresos que obtuvo de la Cámara de Diputados, los cuales correspondían a la rendición de las facturas irregulares.

La querella del SII llega a solo cuatro días de que la defensa del diputado Lavín León enfrente a la Corte de Apelaciones de Santiago. El próximo martes 16 de septiembre se llevarán a cabo los alegatos para evitar el desafuero solicitado por la Fiscalía, una petición a la que también se unieron el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.

