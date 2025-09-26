SII realizó más de 20 mil fiscalizaciones en Fiestas Patrias y cursó 783 multas

Un total de 20.913 fiscalizaciones realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre el 1 y el 21 de septiembre a fin de verificar en terreno el correcto cumplimiento tributario en fondas, ramadas, comercios, terminales de buses, restaurantes y carreteras, entre otros.

Producto de este trabajo en terreno durante Fiestas Patrias, se cursaron 783 infracciones a contribuyentes que incumplieron con la normativa tributaria vigente. Durante el peak de las celebraciones, comprendidas entre el 15 y el 21 de septiembre, el SII realizó 5.021 fiscalizaciones a lo largo del país y cursó casi un centenar de infracciones.

Para Mauricio Sanhueza, subdirector (S) de Fiscalización, “el trabajo desplegado por nuestros equipos en terreno durante las Fiestas Patrias es el reflejo del compromiso que como Servicio tenemos con la labor fiscalizadora, especialmente en estas festividades en las que las actividades comerciales se incrementan y, con ello, las posibilidades de riesgo de incumplimientos tributarios”.

Durante las celebraciones, el SII realizó fiscalizaciones a principales fondas y ramadas. En Santiago, por ejemplo, se fiscalizaron el abastecimiento de mercaderías a importantes fondas de la Región Metropolitana: Parque O’Higgins, Estadio Nacional y Parque Padre Hurtado.

En La Serena, se fiscalizaron recintos emblemáticos como la Fiesta de La Pampilla y San Isidro, verificando el pago de IVA y la emisión de documentos tributarios.

