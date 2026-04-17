SII logra recaudar más de $4 mil millones por evasión en el marco de estrategia contra el comercio ilícito y delitos tributarios

El combate contra la evasión tributaria y el comercio informal en el barrio Meiggs tuvo un nuevo capítulo con los avances informados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El director de la institución, Jorge Trujillo, destacó que las acciones desplegadas han permitido aplicar medidas cautelares y obtener resultados relevantes en materia de recaudación.

“Estos resultados son fruto del intenso trabajo desarrollado por la institución, a través de la Dirección Metropolitana Santiago Centro en el combate contra la evasión de impuestos y el comercio ilícito en el Barrio Meiggs”, señaló, recordando que en enero se presentó una querella contra cinco personas por delitos tributarios.



El origen de esta indagatoria se remonta a un programa de fiscalización enfocado en detectar la sobredeclaración de IVA Crédito Fiscal a través del uso de facturas falsas, según precisó Paola Pacheco, directora regional Metropolitana Centro del SII.

En medio de estas revisiones, se detectó que una de las sociedades auditadas mantenía vínculos con los imputados en la querella. Al respecto, la autoridad regional puntualizó: “Solicitamos que se investigara la evasión de impuestos realizada por dos sociedades comerciales que operaban como ‘mall chinos’ en el barrio Meiggs, y que ocasionaron un perjuicio fiscal de $2.357.627.710, mediante la omisión de ingresos por $13 mil millones”.

Para asegurar la responsabilidad pecuniaria derivada de estos ilícitos, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó el congelamiento de diversos patrimonios pertenecientes a los acusados. Entre los bienes sujetos a medidas cautelares figuran una cuenta corriente bancaria, cinco vehículos de alta gama y una propiedad ubicada en Lampa.

Frente a este escenario, el director nacional del SII advirtió que “como institución continuaremos aplicando el máximo rigor de la ley para perseguir la informalidad, la evasión y los delitos tributarios, lo que nos permitirá generar también un efecto ejemplarizador en el entorno”. Asimismo, Trujillo complementó que el propósito central del trabajo de fiscalización es evitar la competencia desleal y “emparejar la cancha” en favor de aquellos contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

A nivel nacional, las labores de auditoría se han extendido tanto en Santiago como en regiones, apoyándose en el uso de información bancaria para identificar a quienes participan del comercio informal. Sobre este punto, el líder del organismo relevó: “Un ejemplo concreto lo observamos en el Barrio Meiggs, donde seleccionamos para procesos de auditoría a 100 contribuyentes, de los cuales 14 ya han rectificado sus declaraciones de impuestos de manera voluntaria, lo que ha permitido recuperar más de $4 mil millones en los primeros meses de este año”.

Finalmente, Jorge Trujillo concluyó que las acciones de control —que combinan la coordinación con otras instituciones, la fiscalización en terreno y las revisiones focalizadas— están dando resultados concretos. Estas medidas, aseguró, no solo fortalecen la actividad de quienes cumplen con la ley, sino que también fomentan el correcto cumplimiento tributario.

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