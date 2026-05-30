Decretan segunda preemergencia ambiental del año en Región Metropolitana: Restricción a camiones

La Delegación Presidencial decretó la segunda preemergencia ambiental del año en la Región Metropolitana para este sábado 30 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital.

Según informó la delegación, la medida fue adoptada por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Por tratarse de día sábado, no rige la restricción vehicular para los vehículos menores con sello verde, pero no podrán circular los vehículos de carga con sello verde y patentes terminadas en 6 y 7, y los camiones sin sello verde y patentes finalizadas en 6,7, 8 y 9. La medida rige entre las 10 y 16 horas.

Otra restricción vigente es la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los pellets, en toda la RM.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

En relación con las actividades físicas, el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de educación física, aunque sí modificar la intensidad de los ejercicios y privilegiar actividades bajo techo o de menor exigencia cardiovascular.

Asimismo, se mantiene la prohibición de quemas agrícolas, entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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