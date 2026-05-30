Adulto mayor de 83 años comete femicidio contra su mujer de 76 en La Pintana

Un adulto mayor de 83 años se encuentra detenido acusado de asesinar a tiros a su esposa, de 76 años, en la comuna de La Pintana.

Según la información entregada por Carabineros, el femicidio ocurrió la noche del viernes y fueron alertados por varios vecinos de los adultos mayores.

"Carabineros llega al lugar producto de llamados de vecinos del lugar, quienes habrían indicado que en una de las casas colindantes se generó una discusión de adultos mayores, en donde avisan de forma oportuna a uno de los familiares (al nieto) de este grupo de adultos mayores de forma telefónica", comentó el teniente Fernando Jaramillo.

Y agregó que los uniformados se encontraron con “el lamentable suceso de su abuela fallecida al interior del domicilio producto de dos lesiones por impacto balístico por parte del cónyuge de esta".

Según los antecedentes preliminares, el autor del femicidio permanecía en el lugar cuando llegaron los funcionarios policiales e incluso habría reconocido su participación en los hechos.

Una vez constituido en el lugar de los hechos, el Ministerio Público determinó que la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Homicidios Sur y el Laboratorio de Criminalística continuaran con la investigación.

Y el subcomisario de la PDI, Wilson Labra comentó que “se levantó un arma, está siendo periciada por el personal policial, a fin de establecer si es el arma involucrada en el hecho investigado".

El fiscal Patricio Martínez agregó que en las primeras diligencias no se han encontrado denuncias previas ni antecedentes penales relacionados con violencia intrafamiliar.

"De acuerdo a lo que se ha recabado no hay ningún tipo de antecedente al respecto. Aparentemente tenían una buena relación. Es un matrimonio de adultos mayores que, por lo que tengo entendido, vivían solos", indicó el persecutor.

El hombre de 83 años será puesto a disposición del tribunal para el respectivo control de detención y posterior formalización por el delito de femicidio.

PURANOTICIA