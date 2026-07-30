Sigue la polémica por test de drogas a subsecretario de Hacienda: Laboratorio confirma doble positivo

El Laboratorio Corthorn Health Limitada, designado por Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (Senda), para el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, confirmó que su muestra arrojó un resultado positivo dos veces.

Además, la exautoridad no ha solicitado contramuestra del primer positivo de junio.

A través de un comunicado, el laboratorio explicó que "ante la existencia de un resultado positivo, no concluyente o impugnado, la autoridad examinada tiene derecho a solicitar el análisis de la contramuestra. Dicho análisis constituye la instancia definitiva dentro del procedimiento de control de consumo".

Pese a ello, recalcaron que "este derecho debe ser ejercido conforme a la oportunidad, condiciones y procedimiento establecidos en la propuesta técnica, no pudiendo ser modificado unilateralmente por el interesado, ya sea respecto del laboratorio encargado de efectuar el análisis, la metodología aplicable o los plazos definidos para su ejecución".

En esa línea, indicaron que el exsubsecretario solicitó que la contramuestra fuese tomada en otro laboratorio, lo que estaría contemplado en la normativa.

"El procedimiento de análisis de contramuestra requiere mantener la continuidad, trazabilidad y condiciones documentadas desde la obtención de la muestra original hasta la emisión del resultado definitivo. El traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis", indicó el Laboratorio Corthorn Health Limitada.

Asimismo, argumentaron que la intervención de un laboratorio distinto al designado "impediría garantizar que el análisis sea realizado bajo las mismas condiciones técnicas, metodología, estándares de calidad y criterios de acreditación utilizados en el procedimiento original. En consecuencia, el resultado obtenido no podría ser considerado plenamente comparable ni equivalente al proceso inicialmente ejecutado".

Además, señalaron que "las bases de licitación constituyen la normativa que regula el servicio contratado y determinan las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el procedimiento de control. Estas no contemplan la facultad del examinado para disponer, con posterioridad, de un laboratorio alternativo ni para modificar los plazos o etapas formalmente establecidos".

Desde el laboratorio mencionaron que el 24 de junio se realizó un primer análisis el cual dio resultado positivo. Posteriormente, el 8 de julio se efectuó un nuevo análisis sobre la misma muestra, que también dio positivo.

"El resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes, efectuadas en momentos distintos y bajo la misma metodología analítica, lo que demuestra la confiabilidad, reproducibilidad y robustez del procedimiento aplicado", subrayaron.

CONFÍO QUE LA VERDAD PREVALECERÁ

Ante lo informado, el exsubsecretario emitió una declaración donde señala que "el Laboratorio Corthorn Health transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensible, estoy obligado desmentirlo a través de este comunicado y de adjuntar carta enviada al laboratorio. No consumo drogas y confío que la verdad prevalecerá".

"En vista del comunicado del Laboratorio Corthorn Health, que transgrede todo protocolo sobre tratamiento de datos sensibles e información propia de la confidencialidad de datos del paciente, me veo en la obligación de desmentir categóricamente la información", inició.

"1. El día 27 de julio pedí formalmente que se proceda a la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al Gobierno y a la ciudadanía. La independencia es especialmente necesaria cuando se revisa un resultado controvertido emitido por el mismo laboratorio", señaló.

"2. Ese mismo día solicité el informe cuantitativo del examen y me fue negado. En cambio, se me entregó un segundo informe, que corrige el primero, con una comunicación que señala que el resultado del examen del 12 de junio no me atribuye la condición de consumidor de drogas. señalando textualmente: “Quisiéramos precisar que el informe emitido por este laboratorio no le atribuye a usted la condición de consumidor de la sustancia detectada o de alguna otra sustancia ilegal. Nuestra labor consiste en informar a la autoridad que ha proporcionado la muestra examinada si en ésta hay “presencia” o no de la sustancia investigada(...). No corresponde a la prestación del servicio contratado determinar los motivos por los cuales la muestra examinada arrojó un resultado positivo; tampoco establecer la concentración cuantitativa de la sustancia encontrada”.

"3. Tal como lo demostró el examen de pelo del mes de abril, no consumo drogas. Por eso, desde el mismo día de mi renuncia me hice nuevos exámenes de pelo en los más prestigiosos laboratorios del país", añadió.

PURANOTICIA