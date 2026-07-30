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Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes "por efectos del sistema frontal"

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Desde el Ministerio de Educación indicaron que "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Mineduc suspende clases en cuatro regiones para este viernes "por efectos del sistema frontal"
Jueves 30 de julio de 2026 19:43
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El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases encuatro regiones del país "por efectos del sistema frontal" que se registrará este viernes.

Cabe mencionar que desde la cartera indicaron que "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media". 

La suspensión de clases regirá en:

  • Región de Atacama (comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen).
  • Región del Ñuble.
  • Región del Biobío.
  • Región de Aysén, comuna de Coyhaique.

Cabe señalar que la medida se adhiere a lo anunciado por las autoridades para este jueves 30, donde se había decretado la suspensión de clases para los establecimientos educacionales ubicados en la región del Biobío

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