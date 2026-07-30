Caso Bernarda Vera: Rabat asegura que existen otros casos de personas "incorrectamente incorporadas" en listado de detenidos desaparecidos

Tras la confirmación del caso de Bernarda Vera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró que la revisión de los registros de detenidos desaparecidos ha permitido identificar 12 casos con errores o duplicidades.

“Hay más casos, en total son 12 casos. Y hay 9 que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en este listado, y hay otros más que se refieren a situaciones de duplicidad", comentó el secretario de Estado.

Detalló que "los casos que señalé son casos anteriores que ya están determinados, y que, bueno, lo que corresponde es analizar dentro, y esto quiero ser muy claro, esto está dentro de los fines que tiene el Plan Nacional de Búsqueda en el decreto supremo 98, que es analizar precisamente la historia de las personas que se encuentran en cada una de estas nóminas".

“Y por lo tanto, estamos simplemente cumpliendo con el deber, y por eso es que vamos a fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda para, efectivamente, dilucidar todas estas situaciones", aseguró.

Sobre las críticas del exministro Justicia, Jaime Gajardo, sobre las afirmaciones del actual Gobierno en el caso de Bernarda Vera, Rabat señaló que "los antecedentes que nosotros tenemos en nuestro despacho, y que han premunido precisamente de las dependencias del Plan de Búsqueda, dan cuenta que esta es una situación que se conoció a comienzos del año 2024, que se despacha un primer oficio en mayo del año 2025, y que recién en julio del año 2026 se determina la situación. Juzguen ustedes los hechos".

Descartó, como denunció Gajardo, haberse atribuido méritos en el caso de Vera: "Yo no me he atribuido ningún logro de ninguna naturaleza. Yo lo que hago es un llamado a fortalecerte el Plan de Búsqueda”.

Finalmente, señaló: “Y fortalecerlo significa también que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en tus informes, y a eso nos vamos a abocar".

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