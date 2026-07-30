Minsal solicita la renuncia a seremi de Salud de Arica tras polémica por exigencias para un cupo laboral

El Ministerio de Salud pidió la renuncia de la secretaria regional ministerial de Salud (Seremi) de Arica y Parinacota, Karla Kepec Álvarez.

A través de un comunicado, la cartera confirmó la decisión y agradeció "la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública".

La renuncia se produjo luego que se diera a conocer un mensaje de WhatsApp, donde la ahora exseremi pedía reclutar a dos tecnólogos médicos de manera urgente para el servicio. Esta oferta estaba condicionada para quienes fueran "republicano o hijo de republicano".

"Les comento la necesidad en mi Servicio Seremi de Salud de 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal. Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV a arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato", señalaba el mensaje.

Cabe señalar que con su salida, son 29 los seremis que han dejado su cargo en lo que va de la administración del Presidente José Antonio Kast.

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