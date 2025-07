Sichel respalda a Matthei y recuerda campaña donde se enfrentó a Kast: "Lo que hace es destrozar la imagen personal y humana"

Tras las críticas de Evelyn Matthei a José Antonio Kast por campañas en redes sociales que atribuye a sus seguidores, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se sumó al cuestionamiento, recordando una experiencia similar en su candidatura presidencial.

La autoridad comunal manifestó su apoyo a la abanderada de Chile Vamos: “Todo mi respaldo a lo que dice Evelyn Matthei. Es evidente que aquí hay una estrategia agresivo-pasiva del mundo de José Antonio Kast, que no solo no se explica, sino que yo creo que ya atenta contra cualquier forma de unidad a la oposición”.

En conversación con La Tercera agregó que “por una parte, hace estos llamados a apoyarse en segunda vuelta, a colaborar, dice que el adversario está al frente, pero con la otra mano lo que hace es borrar con el codo lo que está escribiendo. No quiere ir a Primaria, no quiere lista única, tiene un ejército de trolls atacando todo el día a la candidata Matthei”.

“Esto no es casualidad, es una práctica habitual, lo viví yo en la candidatura presidencial anterior. Lo vivió Juan Sutil, lo vivió hasta Johannes Kaiser, para poner a alguien al otro lado”, denunció.

“Cada vez que alguien no está de acuerdo con el mundo de José Antonio Kast, viene una especie de jauría digital que lo que hace es destrozar la imagen personal y humana de quien tiene al frente”, complementó.

Respecto al llamado que ha hecho Kast para que quien pase a segunda vuelta representando a la oposición tenga el respaldo de los otros candidatos del sector, Sichel respondió que “la unidad acá no pasa por un discurso edulcorado, sino pasa por la contundencia de los hechos”.

“Lo que he visto siempre de José Antonio Kast es que lo único que hace es destrozar a la oposición. Malamente creo que puede gobernar con esta fórmula, si lo hace con aquellos que dicen ser cercanos ¿Cómo será cuando sea gobierno?”, indicó el alcalde de Ñuñoa.

“Hay un llamado a atención grandote para que cambie estas prácticas, en general, y haga un mea culpa. Y lo que veo acá es más bien llamados a pedir apoyos y no una responsabilidad de la gestión de sus propias huestes en política”, afirmó.

Asímismo, Sichel puso en duda la futura gobernabilidad de Kast. “A mí lo que me hubiera encantado es que hubiera existido una Primaria única, lo dije, que existiera una lista única y que más que pedir compromiso en segunda vuelta existiera un discurso único. Lo único que he visto acá es más bien una intención de destrozar a Evelyn Matthei sistemáticamente y en la medida que se dicen buenas palabras por la prensa y eso no es tolerable, y hace muy difícil garantizar gobernabilidad en el medio plazo”.

“Lo que pasa es que existe, la práctica en general de los republicanos de tratar a todos los que no piensan como ellos, como traidor, derechita cobarde, de usar troll en redes sociales”, añadió.

“Esas formas autoritarias de la política que se han traído de Hungría, de Vox en España, de Trump en Estados Unidos no le hacen bien a la oposición democrática de Boric. Aquí lo importante es ganarle a Jeannette Jara, pero también poder gobernar y lo que ha hecho hoy día el republicano es poner en entredicho su capacidad de gobernar”, finalizó.

