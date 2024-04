Sichel manifiesta su respaldo a Desbordes tras ser confirmado como la carta de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago: “Todo mi apoyo para él”

Luego de la confirmación de Mario Desbordes (RN) como carta de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Sebastián Sichel manifestó su respaldo al exministro de Defensa evidenciando que desiste de su deseo manifiesto por competir contra Irací Hassler (PC), actual jefe comunal que irá a la reelección.

“Todo mi apoyo para él”, expresó Sichel utilizando su cuenta en X.

“Mi único interés siempre ha sido buscar lo mejor para Chile y la comuna de Santiago. Jamás pensé ser candidato por Santiago hasta que me lo pidió un grupo de ex alcaldes por los datos que arrojaban las encuestas”, dijo el ex precandidato presidencial independiente.

“Sin embargo, RN ya comunicó la decisión de Chile Vamos, hay otra opción legítima decidida: Mario Desbordes. Nuestro deseo es cambiar la gestión del municipio de Santiago. Todo mi apoyo para él”, agregó.

"Seguiré trabajando para poner a las personas en el centro y para que los independientes tengan cabida en política. Un abrazo a todos, seguimos en contacto", manifestó.

En efecto, ayer por la noche Chile Vamos se decidió por Desbordes, pese a que el excandidato presidencial de la coalición había sincerado su disposición a competir por la comuna.

“RN y Chile Vamos han decidido que Mario Desbordes será su carta a la alcaldía de Santiago. Es un liderazgo necesario y que hace mucho sentido a quienes viven en la comuna”, dijo el presidente de RN, Rodrigo Galilea a La Tercera, mientras que el propio Desbordes confirmó a Emol que era el elegido.

"Efectivamente las directivas de Chile Vamos acordaron que el candidato a Santiago soy yo", dijo Desbordes a ese medio.

PURANOTICIA