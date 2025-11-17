Sichel asegura que Chile Vamos "se acabó" y advierte que "haré lo que pueda para que no gane Jara"

El alcalde de Ñuñoa y exabanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, entregó un duro balance tras la elecciones presidencial y parlamentarias.

En entrevista con La Tercera, reconoció que la derrota de Evelyn Matthei le generó un recuerdo personal: “Me dio pena, me acordé de mí”.

El jefe comunal advirtió que los análisis podrían apuntar a la candidata como responsable, pero defendió su rol: “Me dio pena y voy a ser bien honesto en esto, yo sé que los análisis de estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil y yo creo que aquí los partidos Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa”.

El exabanderado fue categórico al señalar el cierre de ciclo de la coalición: “Yo creo que se acabó Chile Vamos, se acabó su ciclo político, se había acabado la vez pasada y no tuvieron la prudencia… ahora que había un gobierno tan malo como el del Frente Amplio, era natural que Evelyn Matthei fuera presidenta y es fácil culparla a ella y yo la culpo cero”.

También criticó la estrategia de campaña: “Los partidos (de Chile Vamos) cometieron el mismo pecado conmigo de básicamente parlamentarizar la elección, estar copado por figuras tradicionales en la campaña, tener diseños que le hablaban básicamente a la élite de las tres comunas donde ganó Evelyn Matthei… no hablarle a la clase media y no saber diferenciarse de José Antonio Kast”.

Para Sichel, el futuro de la coalición pasa por un cambio profundo: “Viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, que se fusionen los partidos, que nazcan una nueva época política, porque si no cierran el ciclo y buscan la culpabilidad de Evelyn Matthei, yo creo que no se va a aprender nada de esta elección”.

Consultado sobre su voto en el balotaje del 14 de diciembre, fue claro: “Sí, voto por Kast, sin ninguna duda. Son tres cosas que me llevan a votar por Kast. Primero, su programa no tiene nada que ver con el programa del 2021. Dos, yo creo que su vocación de construir mayoría es muy distinta a la de esa época y lo veo cotidianamente. Y tercero, se enfrenta a Jeannette Jara”.

La autoridad reafirmó su postura diciendo que "voy a votar por Kast y voy a hacer lo que pueda para que no gane Jeannette Jara”. No obstante, precisó que deberá conversar con el equipo republicano para abordar los intereses de Ñuñoa.

