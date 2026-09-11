Sicario venezolano imputado por crimen del “Rey de Meiggs” es puesto a disposición de la justicia en Santiago

El sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs", fue puesto este viernes a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de ser extraditado desde Colombia durante la jornada de este jueves.

Durante la tarde se llevará a cabo su control de detención, tras lo cual Gendarmería deberá determinar el recinto penitenciario en el que continuará cumpliendo la prisión preventiva, medida cautelar decretada el 9 de julio de 2025 por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Mejía Hernández estuvo prófugo durante 14 meses, luego de quedar en libertad producto de un error de coordinación entre la jueza Irene Rodríguez y Gendarmería.

Tras abandonar el país dos días después de dicha situación, el imputado permaneció prófugo hasta agosto de 2025, cuando fue capturado en Colombia a partir de un trabajo conjunto entre el Departamento OS9 de Carabineros, la PDI e Interpol de la Policía Nacional colombiana.

El sujeto y otros dos imputados enfrentan cargos por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones, en el marco del crimen ocurrido el 19 de junio de 2025 en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo con la Fiscalía Oriente, el imputado Wilson Verdugo habría pagado al menos $30 millones para encargar el asesinato de Reyes Ossa. Para concretar el crimen, habría entregado a los sicarios información detallada sobre la víctima, incluyendo antecedentes sobre su domicilio y sus desplazamientos.

Con su retorno a Chile, Mejía Hernández deberá enfrentar nuevamente a la justicia y continuar a disposición de los tribunales en el marco de la investigación por el homicidio del denominado "Rey de Meiggs".

PURANOTICIA