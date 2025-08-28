Shoa descarta riesgo de tsunami para las costas del país tras sismo de magnitud 5.0 en territorio chileno antártico

Un temblor de magnitud 5.0 se percibió a las 14:58 horas de este jueves en territorio chileno antártico.

El movimiento telúrico se produjo a 267 kilómetros al noroeste de la Base Prat.

El organismo informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) indicó que el sismo, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

PURANOTICIA