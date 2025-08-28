Click acá para ir directamente al contenido
Shoa descarta riesgo de tsunami para las costas del país tras sismo de magnitud 5.0 en territorio chileno antártico

El movimiento telúrico se produjo a las 14:58 horas de este jueves a 267 kilómetros al noroeste de la Base Prat.

Jueves 28 de agosto de 2025 15:41
Un temblor de magnitud 5.0 se percibió a las 14:58 horas de este jueves en territorio chileno antártico.

El movimiento telúrico se produjo a 267 kilómetros al noroeste de la Base Prat.

El organismo informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) indicó que el sismo, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

