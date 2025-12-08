Serviu incumple cita para tasación de exColonia Dignidad: acusan desprolijidad

La tasación de los terrenos de la exColonia Dignidad, en Villa Baviera, comuna de Parral, fue suspendida este lunes luego de que los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo del Maule no se presentaran para realizar el procedimiento, según denunció la diputada independiente Paula Labra.

Sólo llegaron al lugar 40 carabineros para garantizar el resguardo de la zona, conforme a lo autorizado por el Juzgado de Letras de Parral. La parlamentaria criticó que la suspensión no fuera notificada y afirmó que “responde a las absolutas desprolijidades y a la falta de claridad que ha acompañado este proyecto desde que fue anunciado por el Presidente Boric en la última Cuenta Pública”.

Labra también cuestionó los costos de la expropiación, señalando que “se trata de recursos fiscales para una medida ideológica y alejada completamente de las necesidades prioritarias de los chilenos”. Según sus estimaciones, tomando como referencia la expropiación de la megatoma en San Antonio —donde el Estado pretende pagar 0,23 UF por metro cuadrado—, el valor proyectado para las 117 hectáreas de Villa Baviera alcanzaría aproximadamente 269.100 UF, equivalentes a unos 10.700 millones de pesos, cifra similar a los casi 11 mil millones pagados por 100 hectáreas en San Antonio.

El episodio genera un nuevo foco de debate sobre la transparencia y la gestión del proceso de expropiación de los terrenos de la exColonia Dignidad, que continuará bajo la supervisión de autoridades judiciales y fiscales.

PURANOTICIA