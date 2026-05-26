Presidenta del Senado frena urgencia de la megarreforma: “No queremos que esta iniciativa se apruebe por uno o dos votos”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la tramitación del proyecto de reconstrucción y reactivación económica, enfatizando la necesidad de generar un diálogo amplio entre todos los sectores políticos para garantizar una discusión responsable y con respaldo transversal.

“Como Mesa del Senado tenemos el deber de resguardar que este proyecto cuente con los tiempos necesarios para transformarse en una buena ley. Esta iniciativa busca que el país vuelva a ponerse de pie, retome la senda del crecimiento y genere mayores recursos para financiar apoyos, beneficios y programas desde el Estado”, señaló Núñez.

La senadora sostuvo que el Ejecutivo debe asumir un rol activo en la búsqueda de acuerdos, incorporando propuestas tanto del oficialismo como de la oposición. En ese sentido, afirmó que “antes de fijar plazos o acelerar etapas, es fundamental abrir una conversación seria y genuina con todos los actores relevantes”.

Asimismo, recalcó el rol del Congreso en el proceso legislativo y llamó al Gobierno a escuchar las propuestas que ya se debaten en la Cámara Alta. “Somos colegisladores y en ese rol es indispensable que el Gobierno tenga la disposición de escuchar y recoger las propuestas que ya se están conversando en el Senado. Esa sería una muy buena señal”, indicó.

Núñez insistió en que una reforma de esta magnitud debe aprobarse con un amplio respaldo político y no por una mayoría mínima. “No queremos que esta iniciativa se apruebe por uno o dos votos. Lo deseable es que salga del Senado con una amplia mayoría, porque eso daría cuenta de transversalidad, diálogo y capacidad de incorporar buenas ideas de todos los sectores, poniendo siempre al país por delante”, enfatizó.

URGENCIA LEGISLATIVA Y DIÁLOGO POLITICO

La presidenta del Senado valoró la disposición del Ejecutivo para acelerar la tramitación del proyecto, aunque advirtió que la rapidez debe ir acompañada de responsabilidad política y apertura al diálogo.

“Entendemos que el ministro, después de la discusión en la Cámara, vea en el Senado una disposición a acelerar el tranco. Valoramos esa mirada, porque una vez despachado este proyecto sus efectos debieran notarse en la inversión, en la recaudación y en la certeza jurídica. Pero los tiempos políticos también dependen de la calidad del debate y de los acuerdos que se logren entre el Ejecutivo y el Congreso”, sostuvo.

En esa línea, informó que la Mesa del Senado ya se encuentra sosteniendo conversaciones con distintos comités y parlamentarios para recoger sus prioridades y propuestas, las que serán planteadas próximamente al ministro de Hacienda.

“Queremos llegar a esa conversación con una fotografía clara de lo que el Ejecutivo va a encontrar en el Senado cuando comience la discusión de este megaproyecto. Cada comité tiene legítimamente sus énfasis, pero como Mesa nos corresponde hablar con todos y propiciar un diálogo serio”, precisó.

Respecto de la discusión sobre sala cuna universal, Núñez expresó que espera que la medida pueda integrarse al acuerdo legislativo que se construya en el Senado.

“Sea parte del acuerdo que podamos construir en el Senado, porque es una herramienta clave para facilitar la incorporación de más personas al mundo laboral, especialmente mujeres. Pero debe hacerse bien, de manera admisible y a través del proyecto que ya se encuentra en segundo trámite constitucional”, afirmó.

Finalmente, la senadora reiteró que la discusión de la denominada megarreforma debe entregar garantías a todos los sectores políticos y transmitir una señal de unidad al país.

“Las formas son tan importantes como el fondo. Chile necesita ver que somos capaces de ponernos de acuerdo cuando el país está primero. Si logramos un diálogo responsable, con buena fe y apertura real a las propuestas, este proyecto podrá salir del Senado con un respaldo amplio y con sentido de país”, concluyó.

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